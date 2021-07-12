Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şevket Çetin'in (79) kullandığı 45 AAC 609 plakalı otomobil Zaferiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde, Mehmet Gündüz'ün (32) kullandığı 45 RA 5719 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola yavrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Gündüz yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Gündüz, ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak