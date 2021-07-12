Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şevket Çetin'in (79) kullandığı 45 AAC 609 plakalı otomobil Zaferiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde, Mehmet Gündüz'ün (32) kullandığı 45 RA 5719 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola yavrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Gündüz yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Gündüz, ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
ABLASININ ELİNDEN KAÇTI, SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ KURTARDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Demet Akalın Sertab Erener
Spor Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:05:28. #1.16#

title