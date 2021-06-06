Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.S. (35) yönetimindeki 10 L 4499 plakalı otomobil, Soma-Savaştepe kara yolunun Dualar Mahallesi kavşağında M.K. (59) idaresindeki 45 YA 3908 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü ile yanındaki eşi A.K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki H.Y. ise ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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