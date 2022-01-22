Manisa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Manisa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

SELENDİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Ş'nin (36) kullandığı 64 DU 264 plakalı otomobil, Çamköy Mahallesi yakınlarından kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen G.B. idaresindeki 45 J 9674 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.Ş. ile aynı araçtaki H.Ş. (35), N.A. (18), F.Ş. (23) ve U.T. (22) Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan 5 yaralı, buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Manisa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Manisa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Selendi, Manisa, kar, Güncel, Haber

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