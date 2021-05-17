Manisa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3 yaralı
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Manisa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da bir otomobil ve iki işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 işçi yaralandı.

Manisa'da bir otomobil ve iki işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma D. yönetimindeki 45 DS 470 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde kavşaktan dönmek istediği sırada aynı istikamette seyreden Kadir A. idaresindeki 45 J 0741 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen işçi servisi, Ahmet D. yönetimindeki 45 J 0477 plakalı başka bir işçi servisine çarptı. Kazada işçi servisinde bulunan yolcular İbrahim Ö, Kudret Y. ve Hanife Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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