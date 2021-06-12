Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezhamidiye Mahallesi kara yolunda seyreden Y.İ. (35) yönetimindeki 45 AAR 339 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.S. (29) yönetimindeki 45 E 1951 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.S, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü Y.İ'nin ehliyetsiz ve 0.97 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay