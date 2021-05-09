Manisa'da otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'da otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde Burak Doğan (22) idaresindeki 06 BVE 583 plakalı otomobil, Türk Büyükleri Anıtı Kavşağı'nda Nurşah Demirkıran (18) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Nurşah Demirkıran (18) ile arkasında bulunan A.D.D. (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

MANİSA TARIM ALANLARINI BESLEYEN ALAŞEHİR ÇAYI SİYAH AKIYOR
MANİSA TARIM ALANLARINI BESLEYEN ALAŞEHİR ÇAYI SİYAH AKIYOR
Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Eda Ece Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Diego Salih Uçan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da otomobil, elektrikli bisikletle çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:36:42. #1.15#

title