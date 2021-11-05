Manisa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, 2 kişi yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, S.A. (14) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü ile birlikte yolculuk ettiği arkadaşı H.K. (14) yaralandı.

Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya karışan otomobil sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Manisa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, 2 kişi yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı

Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı

 Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title