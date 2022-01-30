Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce elektrik direğine, ardından duvara çarptı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce elektrik direğine, ardından duvara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Halıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. (25) yönetimindeki Honda marka 45 FA 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, ardından yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü F.A. ağır yaralanırken, otomobilde bulunan F.A.(27) ve C.G. (26) hafif yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü F.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.A'nın cenazesi otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Manisa'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Manisa, Honda, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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