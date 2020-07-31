Manisa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
31.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:14
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Neslihan Coşgun'un (26) kullandığı 35 AOE 435 plakalı otomobil, Manisa kavşağında yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Neslihan Coşgun ile araçtaki Gülizar Coşgun (47), Ebru Ağırbaş (24), Bulut Ayaz Ağırbaş (5) ve Bulut Aras Ağırbaş (3), Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA