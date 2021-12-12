Otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın L. (26) idaresindeki 45 ABA 561 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi yakınında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak atık su menfezine devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Furkan Türkyılmaz (19) ve Ziya Akcan (25) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otomobildeki kişilerin AK Parti Selendi İlçe Gençlik Kolları üyesi oldukları ve partinin Manisa İl Teşkilatının düzenlediği "Teşkilat Akademisi" programından döndükleri öğrenildi.