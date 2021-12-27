Manisa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Manisa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli'nin Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (45) yönetimindeki 45 ST 736 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik dere yatağına uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

(Behzat Akcan/İHA)

Manisa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Manisa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Manisa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title