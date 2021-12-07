Manisa'da otobüsle çarpışan tırın şoförü sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde servis otobüsü ile çarpışan tırın şoförü, sıkıştığı sürücü kabininden yaralı çıkarıldı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde servis otobüsü ile çarpışan tırın şoförü, sıkıştığı sürücü kabininden yaralı çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, B.B. (55) yönetimindeki 35 AGP 504 plakalı tır, M.K. (49) yönetimindeki İşçi servis otobüsüyle Keçiliköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, tır şoförü, hasar gören sürücü kabininde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan şoför B.B, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
Tır şoförü B.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İçinde işçi bulunmadığı anlaşılan servis otobüsü şoförü M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri