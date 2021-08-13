Otobüs ve işçi servislerine sıkı denetim
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Otobüs ve işçi servislerine sıkı denetim

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa Emniyet Müdürlüğü, trafik ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, trafik ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Polisler, kente gelen birçok uygulama noktasının dışında Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkan başta otobüs olmak üzere, dolmuş ve minibüsleri denetledi.

Şoförlere alkol kontrolü yapan ekipler, takograf ve sürücü belgesini sorguladı. Sürücüleri maksimum araç kullanabilecekleri süreye ilişkin hatırlatmalarda bulundu. Yolcular da kemer ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

İl genelinde son 24 saatte 50 ekip ve 93 personelle yapılan denetimlerde, 396 yolcu otobüsü ve 229 işçi servisi kontrol edildi. Denetimlerde 15 sürücüye toplam 27 bin 500 lira ceza uygulandı.

Otobüs ve işçi servislerine sıkı denetim
Otobüs ve işçi servislerine sıkı denetim
Otobüs ve işçi servislerine sıkı denetim
Otobüs ve işçi servislerine sıkı denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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