"Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı" başlıklı haberimizdeki ölü sayısı 6 ve yaralı sayısı 37 olarak düzeltilmiştir.
Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.
6 yolcu kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 37 yolcu sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram