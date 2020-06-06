Manisa'da otobüs kazası: 2 ölü 2 yaralı Manisa'da otobüs kazası: 2 ölü 2 yaralı - MANİSA (İHA)- İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa Yeniköy kavşağına yakın bir noktada otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'da otobüs kazası: 2 ölü 2 yaralı - MANİSA (İHA)- İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa Yeniköy kavşağına yakın bir noktada otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaynak: İHA