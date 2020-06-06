Manisa'da otobüs kazası: 2 ölü 2 yaralı
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Manisa'da otobüs kazası: 2 ölü 2 yaralı

Manisa'da otobüs kazası: 2 ölü 2 yaralı - MANİSA (İHA)- İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa Yeniköy kavşağına yakın bir noktada otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

06.06.2020 02:10 | Son Güncelleme: 06.06.2020 02:14

Manisa'da otobüs kazası: 2 ölü 2 yaralı

- MANİSA (İHA)- İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa Yeniköy kavşağına yakın bir noktada otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'da otobüs kazası: 2 ölü 2 yaralı

Kaynak: İHA

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