Manisa'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

21.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:16

Manisa'da, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.



Vali Ahmet Deniz başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çakmak'ın hazırladığı sunumla başladı.

Vali Ahmet Deniz, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Toplantıda daha sonra trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunlar görüşüldü.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kamu kurum yöneticileri, otobüs firma temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA