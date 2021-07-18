Manisa'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı
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Manisa'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Manisa'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Demirci Mahallesi civarındaki otluk ve makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 1uçak ve 10 civarında arazözle müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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