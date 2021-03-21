Manisa'da ot toplarken uçuruma yuvarlanan kişi, yaralandı
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Manisa'da ot toplarken uçuruma yuvarlanan kişi, yaralandı

21.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:55
Manisa'da ot toplarken uçuruma yuvarlanan kişi, yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dağlık alanda ot toplarken uçuruma yuvarlanan kişi, yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dağlık alanda ot toplarken uçuruma yuvarlanan kişi, yaralandı.

Girelli Mahallesinde oğlu Mustafa Ali Gökçen (14) ile ot toplayan Yaşar Gökçen (43), uçuruma yuvarlandı.

Oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Gökçen'i makara sistemiyle kurtararak, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gökçen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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