Manisa'da ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi

Manisa'da ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi

Ebeveynleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 100 ortaokul öğrencisine, robotik kodlama eğitimi verildi.

26.08.2019 15:20
Manisa'da ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi

Ebeveynleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 100 ortaokul öğrencisine, robotik kodlama eğitimi verildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi organizasyonuyla, Özel MOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MOSTEM) bir araya gelen öğrenciler, robotik kodlamayla tanıştı.

Öğrencilere, İzmir'de özel bir kolejde öğrenim gören lise öğrencisi Abdullah Haspolat tarafından seminer verildi. Haspolat, robotik kodlamanın ileride çok büyük önem kazanacağını vurguladı.

Öğrencilerin robotik kodlama deneyimleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA
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