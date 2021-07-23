Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı

Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mezitler Mahallesi Burandere mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 4 helikopter ve 14 arazözle yangına müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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