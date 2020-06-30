Manisa'da ormanlık alanda yangın - Manisa'da ormanlık alanda yangın Spil Dağı Milli Parkının eteklerinde bulunan Topkale Mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

- Manisa'da ormanlık alanda yangın

MANİSA - Spil Dağı Milli Parkının eteklerinde bulunan Topkale Mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Manisa'nın Spil Dağı ile birleştiği noktada bulunan Topkale Mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangından çıkan alevler şehir merkezinden de gözükürken vatandaşlar yangını korkuyla izledi.

Kaynak: İHA