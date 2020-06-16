Manisa'da ormanlık alanda ekili Hint kenevirleri bulundu
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana ekilmiş halde 334 kök Hint keneviri bulunduğu bildirildi.
16.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:40
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana ekilmiş halde 334 kök Hint keneviri bulunduğu bildirildi.
Koyundere Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda yapılan arazi taramasında ekilmiş halde Hint kenevirleri buldu.
Bulunan 334 kök Hint keneviri olay yerinde yakılarak imha edildi. Kenevirlerin kimin tarafından ekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA