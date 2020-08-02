Manisa'da ormanlık alanda 480 kök kenevir ele geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda 480 kök kenevir ele geçirildi.
02.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:04
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda 480 kök kenevir ele geçirildi.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestanederesi Mahallesinde ormanlık bölgeye ekilmiş ve boyları 120 ile 300 santimetre arasında değişen 480 kök kenevir ele geçirildi.
Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edilirken zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA