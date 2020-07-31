Manisa'da orman yangını çıktı
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Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Manisa'da orman yangını çıktı
31.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 19:20

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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