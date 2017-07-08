Manisa'da Orman Yangını

Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi, Tirebolu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Yangına, 3 arazöz, 2 itfaiye, 1 yangın söndürme helikopteri ile orman yangını söndürme işçileri ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi.





Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının başladığı yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.