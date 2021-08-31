MANİSA'DA ORMAN YANGINI
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MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, orman yangını çıktı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki, ormanlık alanda bugün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Ersan ERDOĞAN MANİSA, (DHA)

MANİSA'DA ORMAN YANGINI
MANİSA'DA ORMAN YANGINI
MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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