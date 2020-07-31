Manisa'da orman yangını
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Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangınıMANİSA'nın Ahmetli İlçesine bağlı Hacıköseli Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

31.07.2020 21:10 | Son Güncelleme: 31.07.2020 22:08

Manisa'da orman yangını

MANİSA'nın Ahmetli İlçesine bağlı Hacıköseli Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz kontrol altına alınamayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik Mevkii'ndeki ormanlık alanda bugün saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde önlem alırken, bir ambulans da hazır bekletildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Manisa'da orman yangını

Kaynak: DHA

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