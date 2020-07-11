Manisa'da orman yangını Manisa'da orman yangınıMANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarat gördü.

Manisa'da orman yangını

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarat gördü. Yangın, kontrol altına alındı.

Bugün gündüz saatlerinde, Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 2 itfaiye ekibi ve 4 arazöz sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplere, çevredeki vatandaşlar da hortum taşıyarak destek verdi. Yangında, ormanlık alanda bulunan yavru şahinler de oldu. Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA