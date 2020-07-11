Manisa'da orman yangını MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın, kontrol altına alındı.

Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisindeki ormanlık alanda, bugün gündüz saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 2 itfaiye ekibi ve 4 arazöz sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, vatandaşlar da hortum taşıyarak destek verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında, yavru şahinler telef oldu.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA