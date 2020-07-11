Manisa'da orman yangını
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Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını -20 dekar alan küle döndü Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 20 dekarlık alanda etkili oldu.

11.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:54

Manisa'da orman yangını

-20 dekar alan küle döndü

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 20 dekarlık alanda etkili oldu. Çevre ilçelerden gelen ekiplerin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Kula'ya bağlı kursal Ahmetli Mahallesi Hacımahmutlu mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanın ortasında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatnadaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman işletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki yangına müdahale eden ekiplere, çevredeki vatandaşlar da hortum taşıyarak destek verdi. Yangında ormanlık alan içerisinde bulunan yavru hayvanlar da telef oldu.

Yaklaşık 20 dekarlık alanda etkili olan yangında zeytinlik zarar gördü. Yangına 2 itfaiye ekibi ile Kula, Salihli ve Divlit Orman İşletme Şefliklerine bağlı 4 arazöz ekibi müdahale ederken, yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'da orman yangını

Kaynak: İHA

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