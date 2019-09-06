Manisa'da orman yangını

06.09.2019 22:33

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Şehitlioğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 3 helikopter, 5 arazöz ve Kula Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yağmurun da etkisiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA