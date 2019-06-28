Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 7 arazöz, 2 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.

Yangının çıktığı alanın bazı yerleşim yerleri ve besi çiftliklerine yakın olduğu, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalenin zorlaştığı belirtildi.

Yangında bazı zeytin ve incir bahçeleri de zarar gördü.

Kaynak: AA