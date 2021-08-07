Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü
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Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü

Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, aynı anda 4 noktada birden çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, aynı anda 4 noktada birden çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Saruhanlı ilçesinin kırsal Çakmaklı ve Bahadır Mahalleleri arasındaki Karatepe mevkiinde, saat 14.11 sıralarında yangın çıktı. 4 noktada birden başlayan yangında dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 1 helikopter, 6 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1 saatte söndürülürken 2 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü
Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü
Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü
Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü
Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü
Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü
Manisa'da orman yangını, 2 hektarlık alan küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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