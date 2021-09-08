Manisa'da orman yangını (2)
SÖNDÜRÜLDÜManisa'nın Demirci ilçesi kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
SÖNDÜRÜLDÜ
Manisa'nın Demirci ilçesi kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.Öte yandan yangına müdahale eden çiftçi Salih Yayılgan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Demirci Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yayılgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Akyol