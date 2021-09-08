Manisa'da orman yangını (2)
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Manisa'da orman yangını (2)

Manisa'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Kamil Akyol - Haberler | Güncel

SÖNDÜRÜLDÜManisa'nın Demirci ilçesi kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Demirci ilçesi kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Öte yandan yangına müdahale eden çiftçi Salih Yayılgan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Demirci Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yayılgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa),

Manisa'da orman yangını (2)
Manisa'da orman yangını (2)
Manisa'da orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Akyol

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