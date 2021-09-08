MANİSA'DA ORMAN YANGINI
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MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Demirci ilçesinin kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarında, saat 13.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 8 su tankeri ve 4 dozer ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI
MANİSA'DA ORMAN YANGINI
MANİSA'DA ORMAN YANGINI
MANİSA'DA ORMAN YANGINI
MANİSA'DA ORMAN YANGINI
MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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