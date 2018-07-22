Manisa'da Orman Yangını (1)

MANİSA'da ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Merkez Yunusemre ilçesi Osmançalı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler yangına 4 helikopter ve 1 amfibik uçakla havadan, 20 arazöz ve 3 dozerle karadan müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

- Manisa