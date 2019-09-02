Manisa'da okul yangını

02.09.2019 17:49

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin depo olarak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde bulunan Hasan Ferdi Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi'nin 3. katında bilgisayar parçalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA