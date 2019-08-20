Manisa'da okul bahçeleri spor panayırına döndü

20.08.2019 12:06

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve spora teşvik etmek amacıyla organize edilen spor panayırı mahallelere taşındı. İlki, Necatibey İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen spor panayırında okçuluk, dart, bilek güreşi, badminton ve basketbol oynama fırsatı bulan gençler, sporla dolu keyifli bir gün geçirdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve spora teşvik etmek amacıyla organize edilen spor panayırının heyecanı ve coşkusu hız kesmeden devam ediyor. İlk günden bu yana yoğun ilgiye sahne olan spor panayırı, şimdi de mahallelere taşındı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde toplam 8 mahallede yapılması planlanan spor panayırının ilki, Şehzadeler ilçesindeki Dilşikar Mahallesi Necatibey İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Organizasyonda çocuk ve gençler sporla buluştu. Okçuluk, dart, bilek güreşi, badminton ve basketbol oynama fırsatı bulan gençler, sporla dolu keyifli bir gün geçirdi.

"Binlerce gencimize spor yaptırmaktan mutluyuz"

Spor panayırı ile binlerce çocuk ve genci sporla buluşturduklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, söz konusu projenin hızla yaygınlaştırarak, geniş kitlelere ulaştırıldığını söyledi. Öztürk, şöyle devam etti: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde, Manisa Valiliğimizin de destekleriyle "mahalle spor panayırı" projesini başlattık. Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Valimiz Ahmet Deniz'in destekleriyle çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporu tabana yaymak, lisanslı sporcu sayısını yükseltmek, halkı spora teşvik etmek için projeler üretiyoruz. Mahalle spor panayırımız, Şehzadeler ve Yunusemre olmak üzere iki ilçemizde 5 ayrı mahallede yapılacak. İlkini Şehzadeler Dilşikar Mahallesi'nde coşkuyla yapmış bulunmaktayız. Binlerce çocuk ve gencimizi sporla buluşturmaktan mutluyuz. Sporu her gencimizin ayağına götüreceğiz. Herkesi mahalle spor panayırına bekliyoruz."

Mahalle spor panayırı programları ise şu şekilde belirlendi: "22 Ağustos Şehzadeler Kuşlubahçe Mahallesi (Merkez Efendi), 27 Ağustos Şehzadeler Kazım Karabekir Mahallesi (Vicdan Karaosmanoğlu), 29 Ağustos Şehzadeler Sakarya Mahallesi (Sakarya Parkı), 2 Eylül Şehzadeler Şehitler Mahallesi (Akşemsettin), 5 Eylül Yunusemre Barbaros Mahallesi, 9 Eylül Yunusemre Aynı Ali Mahallesi, 12 Eylül Yunusemre Keçiliköy Mahallesi, 16 Eylül Yunusemre Güzelyurt Mahallesi, 19 Eylül Yunusemre Fevzi Çakmak Mahallesi." - MANİSA

Kaynak: İHA