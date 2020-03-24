Manisa'da oklu kirpi avlayan 2 kişiye toplam 36 bin 590 lira ceza Manisa'nın Kula ilçesinde koruma altındaki oklu kirpiyi avlayan 2 kişiye, yasak avcılık ve yasaklı pitbull cinsi köpek beslemekten toplam 36 bin 590 lira para cezası kesildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde koruma altındaki oklu kirpiyi avlayan 2 kişiye, yasak avcılık ve yasaklı pitbull cinsi köpek beslemekten toplam 36 bin 590 lira para cezası kesildi.

Encekler Mahallesinde pitbull cinsi köpekleriyle avlanan iki kişinin olduğu ihbarını alan Kula İlçe Jandarma ekipleri, bölgeye hareket etti.

Koruma altındaki türlerden "oklu kirpi" avladıkları tespit edilen E.A (56) ve S.A (42) jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüphelilerle 3 pitbull cinsi köpek ve telef edilmiş bir oklu kirpi ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinde oklu kirpiyi etinin şifalı olduğuna inandıkları için avladıklarını söyledikleri belirtildi.

Salihli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği, şahıslara yasak avcılık nedeniyle 8 bin 840 lira, yasaklı pitbull cinsi köpek besledikleri için de 27 bin 750 lira olmak üzere toplam 36 bin 590 lira para cezası uyguladı. Ayrıca köpeklere de el konuldu.

Kaynak: AA