Manisa'da Öğretmene Şiddet Protesto Edildi

MANİSA (AA) – Manisa Türk Eğitim-Sen şubesi üyeleri, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Koray Özgürler'in darp edilmesini kınadı.



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan bir grup sendikacı, Özgürler'e yönelik şiddeti kınayan basın açıklaması yaptı.



Türk Eğitim-Sen Manisa Şubesi Başkanı Mustafa Atalay, öğrencilerini eğitmekten başka amaç taşımayan Özgürler'in bir öğrenci velisi tarafından darp edildiğini anımsatarak saldırıyı kınadı.



Eğitimcilere yönelik şiddetin tekrar edilmemesini isteyen Atalay, "Bu menfur olayı kınıyoruz. Öğretmen ve yöneticilerimizin, görevleri başında kendini bilmez kişiler tarafından saldırıya uğramaları, kabul edilebilir bir davranış değildir." dedi.



Saldırıya uğrayan Özgürler ise, sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



9 Kasım'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ndeki disiplin kurulu toplantısına katılan bir öğrenci velisi okulun müdür yardımcısı Koray Özgürler'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunmuştu.



Olayın ardından, gözaltına alınan veli ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılmıştı.