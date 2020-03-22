Manisa'da öğrencilerden maske seferberliği
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Okul Müdürü, Manisa, Güncel

Manisa'da öğrencilerden maske seferberliği

Manisa'da öğrencilerden maske seferberliği Her gün köyden gelip gönüllü olarak maske üretiyor Öğrencilerin maske mesaisi hafta sonu da devam ediyor Okul Müdürü Akın Akçeltik: "Maskeleri kurumlara göndereceğiz" Öğrencilerden Merve Parlak: "Maske üretimine köyden geliyorum" Manisa'nın...

22.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:46
Manisa'da öğrencilerden maske seferberliği

Manisa'da öğrencilerden maske seferberliği

Her gün köyden gelip gönüllü olarak maske üretiyor

Öğrencilerin maske mesaisi hafta sonu da devam ediyor

Okul Müdürü Akın Akçeltik: "Maskeleri kurumlara göndereceğiz"

Öğrencilerden Merve Parlak: "Maske üretimine köyden geliyorum"

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri korona virüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladı. Gönüllü olarak maske üretimine destek olan öğrenciler, hafta sonu da maske mesaisi yaparken kimi öğrenciler kendi imkanlarıyla her gün köyden gelerek maske üretimine gönüllü destek veriyor.

Çin'den başlayıp dünyada birçok ülkeye yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını sonrası, Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Alanı Nakış Dalı ve Moda Tasarım Alanı öğretmen ve öğrencileri maske üretimi için harekete geçip, gönüllü maske üretimine başladı. İki bölümün öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip, atölyede maske üretiyor. Atölyede üretilen günlük 500 maskenin ise kamu kurum ve kuruluşlarına gönderileceği öğrenildi.

"Maskeleri kurumlara göndereceğiz"

Korona virüsü önlemi kapsamında kurum olarak maske üretimine başladıklarını belirten Okul Müdürü Akın Akçeltik, "Üretim şuan 4 öğretmen ve 11 gönüllü öğrencimiz ile devam ediyor. Günde 500 maske üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz maskeleri devlet kurumları olan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bölge İdari Mahkemelerine gönderiyoruz. Üretimlerimizi diğer kurumların talepleri doğrultusunda devam edeceğiz." dedi.

"Aileler destek verdi, çocuklar okula geldi"

Öğrencilerle birlikte tek kullanımlık maske üretimine başladıklarını vurgulayan Moda Tasarım Alanı Şefi Günnehar Duman, "Aileler ile iletişime geçip, çocukların okula gelip, maske üretimine destek vermeleri konusunda destek istedik. Şimdi öğretmen ve öğrencilerimizle burada tek kullanımlık maske üretimi gerçekleştirmekteyiz. Şuan yeni başladık ve günlük 500 adet maske üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu sayımızı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

"Maske üretmek için, köyden geliyorum"

Okul El Sanatları Alanı 11. sınıf öğrencisi Merve Parlak ise, "Öğretmenim beni telefon ile arayıp, korona virüs ile mücadele kapsamında okul olarak maske üretimine başlayacaklarını söyledi. Bende aileme durumu ilettim, köyde ikamet ettiğim için, ailemde Salihli'ye kendi aracı ile getirip, götüreceğini belirtti. Bende köyden gelip, burada maske üretimine katkı veriyorum. Maske seferberliğine katkıda bulunduğum için çok mutluyum." dedi.

Manisa'da öğrencilerden maske seferberliği

Kaynak: İHA

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Manisa'da öğrencilerden maske seferberliği

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