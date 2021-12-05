Manisa'da off-road etkinliği düzenlendi

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde off-road etkinliği gerçekleştirildi.

Demirci Belediyesi ve Demirci Akıncıları Off-Road Kulübünce organize edilen etkinliğe, Demirci'nin yanı sıra Kütahya'nın Gediz ve Simav, Balıkesir'in Sındırgı, Manisa'nın Gördes ilçelerinden 40'a yakın arazi aracı ile 100'e yakın kişi katıldı.

Akıncılar Yolu, Hışır ve Sarıçayır mevkilerinde renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çamura saplanan araçlar, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da sporcuların araçlarına binerek off-road heyecanı yaşadı.

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıçayır alanının her türlü ekstrem spor dalına uygun olduğunu belirten Selçuk, "Off-road ve motokrosçular ile görüşüyoruz. Parkur oluşturma için fikir alışverişi yapıyoruz. Etkinliğe katılan off-road ekipleri gayet memnun. Gelecek yıl bu organizasyonun daha iyisini yapacağız. Hedefimiz ilçemizi tanıtmak ve her türlü sportif organizasyonun yapılabileceği bir şehir haline getirmek." dedi.

Simav Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nuri Kart ise Belediye Başkanı Selçuk'a teşekkür etti.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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