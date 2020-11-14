Manisa'da nisan ayında başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı
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Manisa'da nisan ayında başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

14.11.2020 02:43 | Son Güncelleme: 14.11.2020 02:47
Manisa'da nisan ayında başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Nisan'da başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Nisan'da başından vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı.

Nisan ayında Milli Egemenlik Meydanı'nda Cevdet Çiçek'in başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda zanlı M.Ö'nün Balıkesir'in Edremit ilçesinde olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonda kaldığı yerin yakınında yakalanan M.Ö, Akhisar'a getirildikten sonra işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cevdet Çiçek (26), 22 Nisan Çarşamba günü Milli Egemenlik Meydanı'nda henüz bilinmeyen nedenle M.Ö'nün (21) silahlı saldırısına uğramıştı. Çiçek olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı M.Ö. olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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