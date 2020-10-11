Manisa'da nehir yatakları temizlendi

Manisa'da 3 yılda 63 kilometrelik nehir yatağı temizlendi.

Manisa'da 3 yılda 63 kilometrelik nehir yatağı temizlendi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 yıl önce başlatılan Dere Islah ve Yatak Tanzim Projesi ile 8 ayrı nehir yatağında çalışma başlatan DSİ ekipleri, 63 bin 841,5 metrelik alanı temizledi.

Yaklaşık 20 bin dekar taşkın riski minimize edildi.

Ayrıca Bakırçay Nehri üzerine biri Soma biri de Kınık'ta olmak üzere 2 köprü inşa edildi.

Bakırçay Nehri üzerindeki yatak temizlik ve tanzim çalışmaları İzmir-Çanakkale kara yolu üzerindeki Çanakkale Köprüsü ile Sindel Köprüsü arasında devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, dere yataklarına evsel atık ve moloz atılmaması konusunda uyardı.

Çınar, "Şu ana kadar yaklaşık 63 kilometrelik bir hattı temizleyerek, binlerce dekar araziyi taşkın riskinden kurtardık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hedefimiz yağışlar hızlanmadan dere yataklarını temizleyerek üreticimizin bu kış korkulu rüya görmesini engellemek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin