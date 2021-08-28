Manisa'da nakliye kamyonu devrildi: 7 yaralı
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Manisa'da nakliye kamyonu devrildi: 7 yaralı

Manisa'da nakliye kamyonu devrildi: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde nakliye kamyonunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde nakliye kamyonunun devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kula-Alaşehir yolu Kanurca Mahallesi mevkisinde Ö.D'nin (41) kullandığı 42 BD 673 plakalı nakliye kamyonu, iddiaya göre frenlerinin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Ö.D. ve kamyondaki aynı aileden R.C (44), A.C. (12), M.C. (18), D.C. (20), N.C. (51) ve S.B. (94) yaralandı.

Yaralılar, Kula ve Alaşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan R.C. ile N.C'nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Ailenin, Konya'dan İzmir'in Kiraz ilçesine taşındıkları ve nakliye kamyonundaki eşyalarıyla yeni adreslerine seyahat ettikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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