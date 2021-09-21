MANİSA'DA MOTOSİKLETLİLERE ÖZEL DENETİM

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Motosikletli Trafik Timi (HIZIR) ve Motosikletli Asayiş Timleri (HUZUR), motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarını korumak, trafik kazalarını önlemek ve kazaları en aza indirmek amacıyla motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı HIZIR ve HUZUR timleri, Kırkağaç'ta cadde, sokak ve belirlenen güzergahlarda motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 25 personelin katılımıyla ilçe genelinde, eş zamanlı olarak özel denetim gerçekleştirdi. Denetimde motosikletlerin tescili/plakası, muayenesi, sigortası, ışık donanımı, sürücü belgesi ve kask kontrolü yapıldı. Toplamda 355 motorlu bisiklet ve motosikletin kontrol edildiği uygulamada, 5 motosiklet trafikten menedilerek otoparka çekildi.