Manisa'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
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Manisa'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Manisa'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, R.T'nin kullandığı 59 SH 051 plakalı motosiklet, Barbaros Mahallesi Kavşağı'nda 12 yaşındaki Z.D'ye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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