Manisa'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, R.T'nin kullandığı 59 SH 051 plakalı motosiklet, Barbaros Mahallesi Kavşağı'nda 12 yaşındaki Z.D'ye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay