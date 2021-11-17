Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'nın Kula ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu mevkisinde, Halil Harman'ın (67) kullandığı motosiklet devrildi.
Kazayı gören yakınlarının haber vermesiyle olay yerine acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Harman, yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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