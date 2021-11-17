Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu mevkisinde, Halil Harman'ın (67) kullandığı motosiklet devrildi.

Kazayı gören yakınlarının haber vermesiyle olay yerine acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Harman, yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title