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Manisa'da motosiklet kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa- İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert K. idaresindeki 10 AEE 428 plakalı motosiklet ile Manisa'da İzmir istikametine seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Mert K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da motosiklet kazası: 1 yaralı

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