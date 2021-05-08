Manisa'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Manisa'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Tarzan Bulvarı ile Birlik Caddesi'nin kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haluk K. (22) yönetimindeki 35 GD 315 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile İlhan K. idaresindeki 35 AJ 5536 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı İlhan K.'yı, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Manisa'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Manisa'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Manisa'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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